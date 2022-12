L’alliance du vaccin mise sur la production de doses en Afrique

L’alliance GAVI, qui œuvre pour la fourniture de vaccins dans les pays à faible revenu, veut financer le développement de capacités de production en Afrique, après les cruelles leçons de la pandémie de Covid-19.

GAVIet l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – qui copilotent aux côtés de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) le système Covax de distribution des vaccins anti-Covid – ont longtemps déploré le manque de solidarité concernant l’accès à ces produits dans les pays pauvres.

Un « facteur limitant » dans la distribution équitable des vaccins est le manque de diversité géographique des capacités de productions, et sur ce point l’Afrique « est le continent qui est vraiment laissé de côté », a affirmé le docteur Seth Berkley, directeur exécutif de GAVI, en conférence de presse.

La pandémie a montré la nécessité d’avoir « un regard sur la résilience de la production de vaccins régionale pour que chaque région puisse au moins aspirer à avoir le vaccin si, comme on l’a vu, il y a des restrictions et limitations aux exportations », a renchéri la directrice générale de GAVI pour la mobilisation des ressources, les partenariats avec le secteur privé et le financement innovant, Marie-Ange Saraka-Yao.