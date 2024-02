L’«Alliance pour la patrie» réclame la révision de la loi sur les parti

Le porte-parole de l’Alliance pour la patrie, Souhail Nimri, a déclaré que sa coalition, « résultante t de plusieurs accumulations et d’un travail de plus de deux ans », appelle à la révision de la loi sur les partis et les associations.

S’’exprimant dans une déclaration à J awhara FM, il a précisé que sa coalition englobe le Mouvement Tunisie 2050, le Mouvement Citoyen et du Mouvement Rêve Tunisien.

Il est à noter que l’Autorité nationale de l’Alliance pour la patrie a présenté, ce dimanche 25 février 2024, la Charte nationale pour unifier les rangs et rassembler les forces nationales.

- Publicité-