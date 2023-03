L’ambassadrice US pour la justice raciale dénonce la rhétorique « incendiaire » de Kais Saied

La représentante du département d’État pour la justice raciale a exprimé son inquiétude face à la « rhétorique inflammatoire et incendiaire » du président tunisien Kais Saied et a déclaré que l’administration envisageait des « mesures supplémentaires » pour encourager la Tunisie à respecter ses obligations en vertu du droit international.

Desirée Cormier Smith, la toute première représentante spéciale du ministère pour l’équité raciale et la justice, vient de conclure en Jordanie sa première visite dans la région du Moyen-Orient en cette qualité.

Elle a décrit sa mission comme étant double : « S’assurer que les politiques américaines soutiennent les droits de l’homme de ces communautés et qu’elles luttent contre le racisme structurel, la discrimination et la xénophobie ».

Son voyage a eu lieu alors que de nombreux migrants d’Afrique subsaharienne ont fui la Tunisie à la suite du discours prononcé par le président de la République, Kais Saied le 21 février, au cours duquel le président a affirmé que les migrants faisaient partie d’un complot visant à modifier la composition démographique de la Tunisie, rappelle Al-Monitor.

Utilisant une rhétorique que l’Union africaine a condamnée comme un « discours de haine radicalisé », il a exhorté la police tunisienne à prendre des « mesures urgentes » contre les « hordes d’immigrés clandestins ». Depuis, la police a arrêté des centaines de migrants subsahariens, ce qui a incité plusieurs pays africains à commencer à rapatrier leurs ressortissants. Les migrants et les Tunisiens noirs ont fait état d’une recrudescence de la violence raciste au cours des dernières semaines, notamment de la part de bandes d’autodéfense, ajoute la même source.

« Nous avons eu connaissance de cas de migrants africains et d’autres personnes d’origine africaine, y compris des Tunisiens noirs, qui ont été harcelés, menacés et pris pour cible simplement en raison de la couleur de leur peau », a déclaré Cormier Smith.

« Ce sentiment d’insécurité et de peur n’a fait qu’être exacerbé et presque encouragé par ce type de discours du président », a-t-elle ajouté.

Le racisme anti-noir ne se limite pas à la Tunisie. Une enquête réalisée en 2022 par le Baromètre arabe a révélé que la discrimination raciale est largement considérée comme un problème au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais que seule une minorité des personnes interrogées estime que le racisme à l’encontre des Noirs est un problème grave dans leur pays.

Washington étudie des « mesures supplémentaires »

La représentante spéciale Cormier Smith a affirmé que « nous sommes profondément préoccupés par ce type de rhétorique. Elle est incendiaire et a des conséquences dans le monde réel. Nous avons eu connaissance de cas de migrants africains et d’autres personnes d’origine africaine, y compris des Tunisiens noirs, qui ont été harcelés, menacés et pris pour cible simplement en raison de la couleur de leur peau. Ce sentiment d’insécurité et de peur n’a été qu’exacerbé et presque encouragé par ce type de discours du président, et nous sommes donc profondément préoccupés par ce type de discours ».

Elle a souligné s’être fait l’écho de la déclaration de l’Union africaine qui « condamne cette rhétorique et nous demandons instamment aux autorités tunisiennes de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international en matière de protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. C’est une chose que la Tunisie a acceptée en termes de lois et de normes internationales, et nous leur rappelons donc cette obligation.

Interrogée sur « la façon dont les politiques et les programmes américains peuvent protéger les droits des Tunisiens, mais aussi des migrants subsahariens en général, et s’il existe des outils à la disposition de l’administration pour contrer cette vague de violence en Tunisie », Cormier Smith a indiqué que le Département d’Etat américain « examine attentivement les mesures supplémentaires à prendre pour encourager les autorités tunisiennes à respecter à nouveau leurs obligations, les politiques et les normes internationales en matière de migration et les lois fondamentales sur les droits de l’homme » . Mais à ce stade, a-t-elle ajouté, « je n’ai rien d’autre à signaler que le fait que nous continuons à surveiller la situation. Une fois encore, nous sommes préoccupés par ce type de rhétorique et nous demandons instamment aux autorités de s’abstenir d’utiliser une rhétorique aussi incendiaire ».