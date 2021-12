LAMMA acquiert Farm Trust pour développer le Quick Commerce alimentaire en Tunisien et en Afrique

Quelques semaines après l’annonce de l’investissement d’Orange Ventures dans son capital, LAMMA accélère la mise en place de sa vision Quick Commerce avec l’acquisition de Farm Trust, startup spécialisée dans le e-commerce de produits issus de l’agriculture saine et écologique.

Pour LAMMA, c’est une extension très attendue de son activité de Quick Commerce. Yassir EL ISMAILI EL IDRISSI, cofondateur et CEO de LAMMA précise : » Le Quick Commerce permet de livrer les courses en 30-45mn. En consommant « On Demand », on gagne du temps, on fait des économies en réduisant les achats inutiles, et on mange des produits plus frais ! Avec le réseau d’agriculteurs exceptionnel formé par Farm Trust, nous allons dorénavant pouvoir offrir des produits sains à une large population « .

C’est aussi une belle histoire de vision et de valeurs partagées. « Nous ne pouvions pas trouver meilleur partenaire que LAMMA. Confiance, qualité & lutte contre le gaspillage ont depuis le début été au centre de notre vision. Et maintenant, avec le Quick Commerce mis en œuvre par LAMMA, nos produits sont disponibles à tous » commente Anis Mezghani, cofondateur de Farm Trust.

La marque Farm Trust gardera son autonomie et continuera de développer son catalogue produit. Elle va aussi pouvoir se projeter à l’international comme le précise Wassim Khiari, cofondateur de Farm Trust. « Avec une meilleure efficacité logistique, nous allons pouvoir offrir à nos clients plus de produits, en garantissant une fraîcheur imbattable. Farm Trust va pouvoir aussi se développer au Maroc, prochain pays de la roadmap de LAMMA ».

L’écosystème entrepreneurial tunisien, accéléré par le StartUp Act continue donc de monter en puissance. Walid Triki, Managing Director de Flat6Labs qui a investi dans les deux startups via son fonds d’investissement, Anava Seed Fund, voit en ce deal un message à l’ensemble des startups : « le rapprochement de Farm Trust & LAMMA, est un signal fort pour notre écosystème tunisien : Il est possible de créer des champions nationaux à vocation internationale en mettant ensemble nos forces et nos talents ».