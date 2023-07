Lancement des travaux de construction du  câble  sous-marin  Medusa entre la Tunisie et la France

Alcatel Submarine Networks (ASN), Elettra Tlc, Medusa et Orange ont lancé les travaux du système de câble sous-marin Medusa de 8700 kilomètres afin de stimuler la connectivité dans la Méditerranée, rapporte le site Mobile Europe.

Il reliera le Maroc, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, la Grèce, Chypre et l’Égypte. Le sous-système Via Tunisia du câble Medusa, qui relie la France et la Tunisie, est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Connecting Europe Facility (CEF). Il a été annoncé par Orange en avril.

Une fois achevé, Medusa s’étendra sur plus de 8 700 km, ce qui en fera le plus long câble de la mer Méditerranée et améliorera la connectivité nord-sud et est-ouest.

Le câble sous-marin utilisera la technologie des câbles ouverts à 24 paires de fibres optiques : chaque fibre a une capacité minimale de 20 Tbps.

Elettra commencera immédiatement les opérations de sondage ; la fabrication et l’installation des équipements par l’ASN sont prévues pour 2024 et 2025. Orange fournira l’infrastructure d’atterrissage en France, en Tunisie et au Maroc.

L’idée est de favoriser le développement économique en améliorant les liaisons entre l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud, ainsi qu’en reliant plusieurs îles méditerranéennes au continent, notamment la Sicile, la Crète et Chypre.

Le câble sous-marin constituera également un pont entre les régions méditerranéenne et atlantique.

La construction de Medusa est financée par AFR-IX Telecom, Orange et l’Union européenne par le biais des subventions Connecting Europe Facilities.