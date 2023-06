Lancement du  Point de Contact National tunisien pour la conduite responsable des entreprises

L’Etude sur les politiques publiques liées à la CRE en Tunisie, qui se concentre sur les politiques publiques en matière de commerce et d’investissement, a pour toile de fond la recommandation de l’OCDE sur le rôle de l’Etat dans la conduite responsable des entreprises.

A cet effet, le ministère de l’Économie et de la Planification a organisé , jeudi 1er juin, un séminaire sur la « Présentation du point de contact national pour un comportement responsable des entreprises en Tunisie » .

Il s’est agi de présenter le point de contact national, qui s’est concentré dans le cadre de l’introduction des lignes directrices pour les entreprises multinationales du milieu des affaires et diverses parties prenantes, à la suite de l’adhésion de la Tunisie à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales.

En effet, l’OCDE est un forum unique où les gouvernements travaillent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux, et environnementaux de la mondialisation.

Et à la suite de son adhésion à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales en mai 2012, la Tunisie a établi son Point de Contact National pour la conduite responsable des entreprises. Et après une période d’inactivité depuis 2018, le gouvernement tunisien projette désormais de réformer les modalités institutionnelles du PCN et redémarrer ses activités.

A cet effet, l’OCDE a élaboré une étude, en étroite collaboration avec le ministère de l’Economie, pour analyser de quelle manière le gouvernement tunisien peut avoir recours à ses politiques publiques pour soutenir et encourager la CRE.

Le défi majeur : réussir la relance économique

Le chef de cabinet du ministère de l’Economie et de la Planification, Mohamed Fadhel Hassayoun a indiqué que « notre pays a franchi avec succès une étape importante de son histoire depuis 2011, et continue de faire face à des défis qui demeurent les principales priorités du gouvernement dont la création d’emplois pour les jeunes, notamment les diplômés de l’enseignement supérieur, le renforcement de la compétitivité des entreprises, la mise en œuvre du principe de discrimination positive au profit de certaines régions du pays ».

La maîtrise des équilibres macro-économiques représentent, selon ses propos , les principaux objectifs nationaux vers lesquels convergent toutes les réformes et les actions gouvernementales.

Ces réformes, sont d’ordre constitutionnel, politique, social, économique, de gouvernance, et de lutte contre la corruption. « Leur but est de permettre à la Tunisie d’aujourd’hui et de demain d’avancer sur le chemin de la démocratie, des libertés, e la justice, et de la dignité, dans le bit ultime est d’atteindre le progrès économique et social, répondant aux aspirations de notre peuple. »

Il est souligné que les différentes mesures prises par l’Etat au travers, entre autres, de l’augmentation des dépenses de développement du budget de l’Etat, le soutien des entreprises en difficulté, ainsi que la promulgation de la nouvelle loi d’investissement, ont permis d’atténuer l’ampleur du fléchissement de l’investissement privé, mais n’ont pas pour autant réussi à atteindre le rythme souhaité.

L’Etat, de ce fait, appelé à orienter toutes les politiques publiques vers la libération de la décision d’investir, en limitant la dégradation des grands équilibres de l’économie pour restaurer les marges de manœuvre macro-économique, notamment au plan budgétaire et de la balance des paiements.

Ces mesures paraissent « douloureuses », mais sont, en réalité nécessaires pour normaliser la situation et assurer le retour à l’équilibre, affirme-t-on.