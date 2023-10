Lancement d’une nouvelle génération d’entreprises  d’économie sociale et solidaire

Une nouvelle génération d’entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire a été lancée aujourd’hui, mardi 3 octobre 2023.

Ce fut dans le cadre du projet « Jeun’ess », visant à développer l’économie sociale et solidaire et à créer des opportunités d’emploi décent pour la jeunesse tunisienne, mis en œuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et financé par l’Union Européenne et dans le cadre du programme EU4YOUTH (Programme Tunisien d’Appui à la Jeunesse). Ce projet reflète une grande volonté de la part des jeunes Tunisiens, notamment en matière de création d’entreprise et de sources de revenus, et de lancement de leur business.

En outre, Jeun’ess, qui s’est étalé sur plus de six mois dans sept gouvernorats de la République , à savoir Gabès, Kébili, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Jendouba et El Kef, a permis à 137 entreprises de bénéficier d’un accompagnement lors de la phase de démarrage, étant noté que tous les intervenants dans ce projet tendent à le développer dans tous les gouvernorats du pays pour dynamiser l’économie et améliorer les conditions sociales.

Cette initiative vise à créer plus de 400 emplois et constitue une étape importante pour soutenir l’économie sociale et solidaire et ce, en favorisant l’autonomisation économique des jeunes entrepreneurs dans ce domaine. Car ces jeunes sont, impliqués dans la promotion du développement inclusif et de la justice en Tunisie. Le pourcentage de femmes bénéficiant de ce programme est estimé à 69 %.

L’OIT et la BTS partenaires

Les participants au programme bénéficieront d’un soutien technique et financier lors de la phase de démarrage.

D’autre part, en marge de la cérémonie inaugurale, un accord de partenariat a été signé, entre BTS BANK et le projet Jeun’ess – EU4Youth, par Mohamed Mohamed, directeur des Opérations de BTS, et Rania Bekhazi, directrice du Bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb Bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb.

En vertu de cet accord, la Banque sera chargée de l’utilisation des fonds alloués aux projets sélectionnés dans le cadre du Fonds de renouveau social, après avoir obtenu une formation approfondie dans le domaine des mécanismes financiers de l’Organisation internationale du Travail.

Grâce à la coopération avec le ministère de l’Economie et du Plan, le projet JEUN’ESS a obtenu plusieurs résultats depuis son lancement, à savoir la création et le soutien de 179 entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, la création et le renforcement de 1341 mille emplois, l’accompagnement de 1235 jeunes hommes et femmes et formation de 23 clubs à mener dans le domaine de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec ENACTUS Tunisie.

Il est à rappeler qu’une réunion du comité de pilotage du projet JEUN’ESS a été tenue mercredi 8 février 2023, au siège du ministère de l’Économie et de la Planification, où le ministre Samir Saied estimé que l’Économie sociale et solidaire (ESS) reflète un axe prioritaire dans le plan de développement 2023-2025, un levier de croissance inclusive et un moteur d’ouverture sur de nouveaux horizons en particulier pour les jeunes et les femmes.

Saied avait également mis l’accent sur la nécessité de l’ESS dans le déploiement des régions, par le biais de la valorisation et de l’exploitation de leurs richesses naturelles à des fins de création d’emplois décents et de revenus pour les jeunes.