Lancement d’une nouvelle plateforme pour réduire les accidents de la route

Le porte-parole de l’Observatoire national de la sécurité routière au ministère de l’Intérieur, Mourad Jouini, s’est exprimé, ce lundi 25 décembre 2023, sur la nouvelle plateforme lancée par l’Observatoire www.ftusaonsr.org.

Il a indiqué, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que la plateforme en question a été développée en partenariat avec la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance et permet une interaction en temps réel avec le conducteur de la voiture qui saisit ses données et la quantité d’alcool qu’il a consommée, de sorte qu’il est immédiatement averti s’il est capable de conduire ou non.

Le responsable a souligné que la plateforme propose dans le cas où l’utilisateur n’est pas en mesure de conduire la voiture deux solutions, soit faire appel à un autre conducteur, soit procéder à un remorquage de la voiture.

Il a souligné que la plateforme, auparavant, calculait la quantité d’alcool et le temps nécessaire pour conduire une voiture, mais que cette année, des solutions alternatives ont été introduites pour protéger le conducteur et les usagers de la route dans leur ensemble et éviter les accidents de la circulation.

Il a expliqué que la plate-forme a rencontré un franc succès, en particulier parmi les visiteurs des zones touristiques, et qu’il existe des campagnes de sensibilisation pour l’introduire afin qu’elle devienne une habitude pour les usagers de la route.