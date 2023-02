Lancement le 17 mars 2023, de 4 consortiums d’exportation de femmes entrepreneures

Quatre consortiums d’exportation composés d’entreprises dirigées par des femmes seront lancées le 17 mars 2023. Ils exerçeront dans 4 secteurs d’activités: artisanat et Cosmétique, agriculture-Agroalimentaire, technologies de l’Information et de la Communication et services.

Les quatre consortiums sont, aujourd’hui, officiellement constitués sous la forme juridique de » Groupement d’Intérêt Economique » (GIE).

La création de ces consortiums sera annoncée lors d’une conférence portant sur le thème « Des femmes unies pour un export réussi », organisée, le 17 mars prochain, conjointement, par le Centre de promotion des exportations (Cepex) et le projet » Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne (PEMA II).

Depuis le début de l’année 2022, le projet PEMA II, en partenariat avec le CEPEX et la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprise, soutiennent la création de ces consortiums afin d’aider les femmes entrepreneures dans le développement de leurs activités d’exportation vers les marchés de l’Afrique subsaharienne.

Mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le projet PEMA II est mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération

internationale (GIZ), en partenariat avec le Ministère du Commerce et du Développement des Exportation et le CEPEX.

