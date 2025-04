L’ancien président Joseph Kabila annonce son retour en RDC

Officiellement installé depuis l’an dernier en Afrique du Sud, l’ancien président congolais est à nouveau sorti, mardi 8 avril, du silence dans lequel il s’était muré ces dernières années. Dans une déclaration écrite, celui-ci annonce son prochain retour en RDC, justifiant sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle sur place et par sa volonté de contribuer à la recherche d’une solution à la crise que le pays traverse actuellement.

Dans cette déclaration écrite consultée par RF, l’ancien président justifie sa décision par la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. La qualifiant d’« hors de contrôle », il juge qu’après six années d’absence et une année d’exil, l’heure est venue pour lui de « rentrer sans délai », « compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers [toute la RDC], ainsi que de la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale ».

Si ce dernier ne donne aucune date précise pour son retour, l’un de ses proches croit savoir qu’il pourrait intervenir « dans les prochains jours » par l’est du pays, sans que l’on sache dans quelle province exactement. « J’ai décidé de commencer par la partie orientale [de la RDC], parce que c’est là qu’il y a péril en la demeure », poursuit Joseph Kabila dans sa déclaration, affirmant en outre avoir consulté plusieurs dirigeants ou ex-dirigeants de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux congolais ou étrangers, avant de prendre sa décision.

L’initiative intervient alors que son parti, le PPRD, a fait sa rentrée politique la veille, lundi 7 avril, et qu’il avait un peu plus tôt rejeté l’appel du président Félix Tshisekedi à rejoindre les consultations pour la composition d’un gouvernement d’union nationale.

