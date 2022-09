Land’Or en baisse de forme

Ses produits d’exploitation ont augmenté de plus de 6,8 MDT, et ses ventes de 8 % au cours du 1er semestre 2022. Ses charges, dont « autres charges qui approchent les 12 MDT (dont 2,1 en études et prestations de services et 3,5 MDT en marketing et Pub) en six mois représentant plus que le double de toute la charge salariale (5,5 MDT), ont cependant grimpé de presque 9,41 MDT. C’est ainsi que les résultats d’exploitation de l’entreprise de Hatem Denguezli (notamment, à travers les 58 % de la Holding) qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits fromagers, baissaient d’un peu plus de 2,58 MDT en glissement annuel entre juin 2022 et fin juin 2021. Et à moins d’une forte remontada au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, les réalisations du 1er semestre resteront loin des 11,267 MDT de tout l’exercice 2021.

Apparemment peu endettée (1,394 MDT de charges financières) et réellement avec 9 MDT de total emprunts à fin juin dernier, et très peu placeur d’argent (48 mille DT) avec une trésorerie négative de 15,744 MDT à la clôture de l’exercice (30.6.2022), le résultat net s’en ressent pourtant et baisse à 1,411 MDT ou 34 % de ce qui avait été réalisé à la fin du 1er semestre 2021

Elle se plaint du silence de la BCT, qui dure depuis 5 ans !

Dans le rapport des commissaires aux comptes, on les trouve remarquer que « la société Land’Or Maroc a connu des difficultés d’exploitation et financières au cours des exercices 2013 et 2014, et qui se sont poursuivies en 2015, et ce, suite à l’incident technique survenu en 2013 et l’interdiction par les autorités sanitaires marocaines d’importation des produits d’origine animale à partir de la Tunisie de septembre 2014 à mai 2015. Ces deux évènements ont lourdement pesé sur la situation financière de Land’Or Maroc et sont à l’origine des pertes cumulées de Land’Or Maroc ».

Et on retrouve, aussi, cette remarque, la 2ème quelque part explicative de la 1ère, que « la société a engagé un plan de restructuration financière et opérationnelle de Land’Or Maroc. Le plan de restructuration financière inclut un abandon d’une partie de la créance et la conversion d’une autre partie en un prêt à moyen terme et une participation dans le capital social. Ce plan a fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de la Banque Centrale de Tunisie en date du 05/04/2016 et n’ayant pas encore reçu l’approbation définitive à la date de publication des états financiers », c’est-à-dire à fin juin 2022 ! Le rapport des CC ne dévoile rien des causes de ce retard.

Recherche activement alternatives pour la filiale marocaine

On trouve, par ailleurs, peu d’informations sur les états financiers de cette filiale marocaine, manifestement « malade » de TVA. Dans le bilan consolidé de 2021, on apprend uniquement que « les comptes de la filiale Land’Or Maroc font apparaître au 31 décembre 2021 un crédit de TVA de l’ordre de 6,5 millions de MAD (soit l’équivalent de 2 millions de TND versus 2,6 millions de TND au 31 décembre 2020). Ce crédit est expliqué par la baisse des revenus de Land’Or Maroc au cours des années 2015, 2016 et 2017 suite aux difficultés financières et opérationnelles rencontrées par Land’Or Maroc au cours de cette période ».

Et c’est au détour d’un astérisque que l’on apprend que « le Management de Land’Or est en train d’étudier différentes alternatives concernant les activités futures de Land’Or Maroc et ce, suite à l’opération de levée de fonds réalisée par Land’Or S.A et qui s’est soldée par l’entrée du Groupe Africinvest dans le capital de Land’Or S.A via la société Land’Or Holding ».

Et on explique qu’il s’agit d’un « projet d’implantation industrielle au Maroc », avec « un business plan de la filiale marocaine pour la période 2022-2026 sur la base duquel il estime que le crédit de TVA pourrait être résorbé sur la TVA qui sera collectée sur les ventes prévisionnelles durant les prochains exercices », dixit le rapport des CC de l’entreprise.