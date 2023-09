Land’Or : le déficit du 1er semestre 2023 dépasse déjà celui de tout l’exercice 2022

Les états financiers intermédiaires du 1er semestre 2023 chez l’entreprise Land’Or, font apparaître des capitaux propres positifs de 91.021.025 DT y compris le résultat net déficitaire de la période de 2.410.489 DT.

Le total des revenus de l’entreprise de Hatem Denguezli ont certes augmenté de plus de 11,2 MDT en GA (Glissement Annuel). Mais ses charges d’exploitation ont aussi augmenté de plus de 13,6 MDT. A l’exploitation déjà, les un peu plus de 3 MDT de résultats n’étaient plus que 0,693 MDT. Ajoutez-y des charges financières nettes qui passaient de 1,3 MDT à 3 MDT en GA, et le résultat net de juin 2022 (1,411 MDT), n’est plus qu’un déficit de 2,41 MDT à fin juin 2023. Un déficit qui dépasse déjà les 0,741 MDT en résultat négatif pour tout l’exercice 2022.