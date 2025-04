L’APIA lance un AMI pour des projets agricoles à Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a lancé un dernier appel élargi à manifestation d’intérêt (AMI), pour l’investissement dans le secteur agricole et la création d’emplois durables, dans les trois gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine.

Destiné aux agri-preneurs issus des précédentes cohortes ou aux nouveaux porteurs de projets, cet appel s’inscrit dans le cadre du Projet de Valorisation des Périmètres Irrigués à travers le Développement des Chaînes de Valeur (PVPI-DCV), financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les porteurs de projets pourraient bénéficier, dans le cadre de ce projet, d’un financement avantageux, qui pourrait atteindre jusqu’à 30 000 DT, sans intérêts, avec 2 années de grâce, remboursable sur 7 ans.

Ils bénéficieront également d’un accompagnement complet (assistance technique et stratégique personnalisée) et de formations ciblées pour renforcer leurs compétences entrepreneuriales). Des opportunités de croissance leur seront offertes grâce à l’accès à des réseaux de commercialisation et de partenariat pour soutenir le développement de projet.

Les porteurs de projets désirant bénéficier de ce programme sont appelés à déposer leurs candidatures, au plus tard le 30 mai 2025.