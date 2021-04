L’Arabie saoudite a peu de divergences avec l’administration Biden, selon « MbS »

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, a déclaré mardi que les Etats-Unis étaient un partenaire stratégique et que Ryad avait seulement de rares divergences, qu’il tentait de résoudre, avec l’administration du président américain Joe Biden, entré en fonction en janvier dernier.

- Publicité-

Dans des remarques diffusées mardi par la télévision saoudienne, « MbS » a souligné par ailleurs que le royaume n’acceptait aucune pression ni ingérence dans ses affaires internes.

« Nous sommes en accord à plus de 90% avec l’administration Biden lorsqu’il est question des intérêts saoudiens et américains, et nous travaillons pour renforcer ces intérêts », a dit Mohammed ben Salman, qui avait une relation étroite avec Donald Trump.

Alors que le conflit au Yémen est vu comme une guerre d’influence entre Ryad et Téhéran, le prince héritier a déclaré mardi que le royaume voulait de bonnes relations avec l’Iran, avec lequel l’Arabie a rompu les liens diplomatiques en 2016.

« Notre problème se trouve dans le comportement négatif de l’Iran », a-t-il dit, citant le programme nucléaire iranien, le développement de missiles et le soutien apporté par Téhéran à des milices dans la région.

« Nous travaillons avec des partenaires régionaux et mondiaux pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes et nous espérons les surmonter pour de bonnes relations qui profiteront à tous », a ajouté « MbS ».