L’ATB prépare une augmentation du capital de 100 MDT

L’Arab Tunisian Bank (ATB) informe ses actionnaires et le public que son Conseil d’administration réuni le 28 Octobre 2021 a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 26 Novembre 2021 à l’effet de délibérer sur la proposition d’augmenter le capital social de 100 millions TND à 128 millions TND. Cette augmentation se fera par l’émission de 28 millions de certificats d’investissement réservée à l’actionnaire de référence l’Arab Bank. L’émission se fera au prix de 2,5 TND le certificat composé de 1 TND valeur Nominale et de 1,5 TND de prime d’émission. Les certificats d’investissement ainsi émises, porteront jouissance à partir du 01 janvier 2022. L’émission des certificats d’investissement, sera accompagnée par l’émission de 28 de millions certificats de droit de vote qui seront répartis entre les actionnaires de l’ATB au moment de l’émission et au prorata de leurs parts dans le capital.

