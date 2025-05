L’attaque israélienne contre l’aéroport de Sanaa est du vandalisme pur et simple

Sultan Barakat, professeur de politique publique à l’université Hamad Bin Khalifa au Qatar, affirme que l’aéroport international de Sanaa n’est pas « une grande cible stratégique » et que les allégations israéliennes selon lesquelles il est utilisé pour recevoir des fournitures de l’Iran sont « tout simplement fausses ».

« Je pense qu’il s’agit d’un acte de vandalisme pur, pour être honnête. L’aéroport de Sanaa n’est pas un aéroport normal. Il fait l’objet d’énormes restrictions de la part des Nations unies, des Saoudiens, de la coalition – il est soumis à des sanctions », a déclaré Barakat à Al Jazeera.

« Seule Al Yemenia, la compagnie aérienne yéménite, opère, et uniquement à destination d’Amman. La plupart des personnes à la recherche de soins de santé, d’aide humanitaire – toutes sortes d’assistance – viennent de l’aéroport », a déclaré Barakat.

Il a ajouté que l’attaque de l’aéroport ne ferait qu’entraver les opérations des Nations unies et des agences humanitaires dans l’un des pays les plus pauvres du monde.

« Cela n’en vaut tout simplement pas la peine » , a-t-il déclaré, “sauf que cela correspond peut-être au principe ”œil pour œil », dans le sens où « vous avez frappé notre aéroport, nous frapperons le vôtre ».

