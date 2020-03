L’attentat terroriste du Lac 2 n’est pas anodin. Sa logistique interpelle !

Depuis quelques années, il arrive que de temps à autre, la quiétude des Tunisiens se trouve perturbée par d’épisodiques actes terroristes techniquement perpétrés par un ou deux éléments, sans se solder par des bilans lourdement meurtriers comme ce fut le cas lors des attentats du Bardo et de Sousse.

Celui commis ce vendredi 6 mars 2020 est cette eau-là. Deux individus à bord d’une motocyclette lourdement piégée se sont fait exploser à proximité dune patrouille de police de voie publique dans les environs de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, sur les Berges du Lac 2 . Les deux kamikazes ont été tués sur le coup alors qu’un sous-lieutenant de la police, le martyr Taoufik Mohamed Missaoui, a succombé à ses blessures à l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa où 4 de ses collègues et une femme civile sont hospitalisés pour des blessures reçus pendant le lâche attentat.

S’il a été jugé important de passer en revue les faits tels qu’ils s’étaient produits, c’est pour constater que le rôle des deux auteurs de l’attentat était d’ordre majoritairement technique, le duo semblant se borner à exécuter le forfait dont la préparation a l’air d’avoir requis toute une logistique eu égard aux grosses quantités d’explosifs utilisés, leur fabrication, leur transport… bien que l’engin ait été qualifié d’artisanal. Ce qui est certain, c’est que les commanditaires de cette opération terroriste n’ont pas choisi au hasard son timing, son lieu et sa cible. C’est surtout la date qui retient l’attention, étant la veille du 4ème anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane, laquelle, si elle avait réussi, aurait bouleversé toute la donne de la carte terroriste de l’ensemble de la région du Maghreb/Moyen-Orient.

La quête d’un effet retentissant

Le choix de la cible revêt, lui aussi, une importance capitale. L’emplacement où se trouvent les locaux de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis est, comme tout le monde le sait, hyper-sécurisé, et les chances de pouvoir y accéder par la force sont microscopiques. Perpétrer alentour le moindre attentat contre une patrouille de police si « randomisée » soit-elle, aura un très grand retentissement sur le plan international. C’est précisément l’effet recherché par les terroristes, des préposés qui agissent sur les ordres de commettants dont l’enquête déjà diligentée par le Pôle judiciaire antiterroriste devrait démêler l’écheveau.

De la façon dont l’attentat a été commis , plus est, un vendredi en plein jour et dans la foulée de l’annonce de la mort d’Abou Iyadh, fondateur et chef Ansar Al-Charia, on comprendrait que l’occurrence n’était pas fortuite, intervenant, en outre, en mars , un mois historiquement « propice » aux meurtriers attentats terroristes ayant visé la Tunisie, principalement ceux du musée du Bardo et de Ben Guerdane. Mais elle révèle au grand jour l’impuissance de plus en plus évidente des groupes terroristes, qu’ils appartiennent à l’AQMI ou à Daech, à prendre en défaut des forces de sécurité et une armée à ce point aguerries qu’elles sont toujours prêtes à déjouer tous les plans terroristes en amont comme en aval.

Ayant accumulé une précieuses expérience et des hauts faits mondialement reconnus en matière de lutte contre les terroristes où qu’ils se trouvent sur le territoire national, les unités y affectées sont en train de gagner des points de grande valeur contre des groupes terroristes qui se recrutent chez les Tunisiens autant que parmi d’autres nationalités. Les défaites essuyées par les éléments terroristes sur les hauteurs de Kasserine et de l’Ouest ont été relayées par d’autres plus cuisantes dans les agglomérations urbaines. Et il ne se passe un jour sans que des cellules dormantes ne soient démantelées, des projets de sabotage déjoués avec, en prime, des arrestations, mais beaucoup moins de condamnations, et si elles ont lieu, elles ne sont pas toujours dissuasives. Le registre judiciaire des deux kamikazes auteurs de l’attentat du Lac 2 est caractéristique de la gestion judiciaire de ceux condamnés pour des faits de terrorisme. Si bien que 60 pour cent de ces derniers sont acquis à une récidive aux conséquences et aux bilans beaucoup plus graves.