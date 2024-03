L’augmentation de la masse monétaire nuit à l’investissement

La secrétaire générale de l’Association tunisienne pour la promotion de la culture financière, Raghda Belhaj Hammouda, a indiqué à Mosaïque Fm que l’augmentation de la masse des billets et pièces en circulation de 19% en 2024 pour atteindre un record de 21 milliards de dinars par rapport à ce qui a été enregistré en juillet dernier dans la fourchette de 20,3 milliards de dinars et 17,9 milliards de dinars en 2022, est principalement due à la masse du cash en circulation sur le marché parallèle.

En parallèle, les banques souffrent d’un manque de liquidités et le volume de leurs financements a atteint 46%, ce qui a créé un déséquilibre entre la masse élevée des billets et le manque de productivité, ce qui a conduit à l’inflation, a-t-elle ajouté.

Dans un contexte connexe, elle a expliqué que l’une des répercussions du déséquilibre entre le niveau de productivité et l’augmentation de la masse monétaire est l’enregistrement de l’inflation financière et le recours de la Banque Centrale de Tunisie pour augmenter le taux d’intérêt et donc une augmentation de la valeur des prêts, ce qui affectera négativement le niveau d’investissement, les chefs d’entreprise et les promoteurs de projets.

- Publicité-