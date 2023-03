L’autre lecture des chiffres du commerce extérieur, faite par l’INS

Le 21 mars 2023, l’INS a publié et commenté les chiffres du commerce extérieur, corrigés des variations saisonnières et des effets calendaires. Ce traitement permet d’avoir une lecture plus fidèle de la conjoncture en suivant l’évolution par rapport au mois ou au trimestre précédent.

Selon cette nouvelle grille de lecture, les échanges commerciaux au mois de février étaient en baisse. En effet, les exportations, se replient de 6,7% après (+2,7%) en janvier, et les importations demeurent en baisse avec un taux de 5,1%, après un recul en janvier de 6,6%. Hors produits énergétiques, les exportations enregistrent une baisse de 1% et les importations diminuent de 8,3%.

Les exportations vers les pays de l’Union européenne ont baissé de 6,9%, en particulier l’Allemagne (-10%), la France (-1,7%). Elles ont par contre augmenté vers l’Italie (3,3%) et l’Espagne (12,2%). Quant aux importations, une baisse générale de de 6,7% a été enregistrée avec les pays de l’Union européenne, en particulier avec l’Italie. Le déficit commercial mensuel au mois de février 2023 est quasiment stable à un niveau de 1526,5 MDT contre 1539.8 MD en janvier. Le taux de couverture a perdu un point par rapport à janvier 2023 pour s’établir à 76,2%.

– Baisse tant de l’export que de l’importation (Lecture du 21 mars)

En février, les exportations ont baissé de 6,3% pour atteindre 2286,1 MD. Cette baisse est principalement due à un net repli des exportations du secteur de l’énergie de 74,6 %. Par ailleurs, les exportations des industries mécaniques et électriques ont baissé de 3,7%. Le secteur du textile, de l’habillement et du cuir a également enregistré une régression de 2,5%. Cependant, certains secteurs ont affiché une amélioration tels que l’agriculture et les industries agro-alimentaires qui ont augmenté de 3,8% en raison de l’augmentation des exportations d’huile d’olive. De même le secteur minier a progressé de 12,8 % et les autres industries manufacturières ont crû de 2,7%.

Les importations ont baissé pour le deuxième mois consécutif, reculant de 5,1% pour atteindre le niveau de 6411,4 MD, soit le niveau le plus bas depuis mars 2022. Cette baisse concerne tous les groupes de produits, à l’exception de l’énergie, qui a enregistré une augmentation de 12,8 %.

En conséquence, les importations, hors produits énergétiques, ont diminué de 8,3 %. Pour les autres groupes de produits, la baisse des importations des produits alimentaires (-37,8 %), est principalement due à la diminution de nos achats des céréales, les acquisitions de biens d’équipement ont enregistré une baisse 13%, les biens de consommation ont baissé de 2% et les importations de matières premières ont enregistré une quasi-stabilité -0,1%.

– Augmentation, des exportations et des importations (Lecture 10 mars 2023)

Dix jours plutôt, le 10 mars 2023 et dans une lecture conventionnelle, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, aux prix courants durant les deux mois de l’année 2023, montraient que les exportations ont augmenté de 11,6% contre +31,6% durant la même période en 2022. Quant aux importations, elles ont enregistré une hausse de 7,4% contre +32,2% durant la même période en 2022. En valeur, les importations ont atteint 12402,9 MD contre 11553,1 MD durant les deux mois de l’année 2022.

Et suite à cette évolution au niveau des exportations (+11,6%) et des importations (+7.4%), le déficit commercial s’établit à un niveau de -2358,5 MD contre -2553,9 MD durant les deux mois de l’année 2022. Ceci, alors qu’on lisait dans la seconde lecture du 21 mars que « le déficit commercial mensuel au mois de février 2023 est quasiment stable à un niveau de 1526,5 MD contre 1539.8 MD en janvier. Le taux de couverture a perdu un point par rapport à janvier 2023 pour s’établir à 76,2% ».

Et même la répartition des échanges selon les régions était différente d’une lecture à l’autre. En baisse générale de 6,7 % avec les pays de l’Union Européenne dans la lecture du 21 mars, les exportations tunisiennes vers l’Europe étaient en hausse de 18,2 %, selon la lecture des mêmes chiffres faite 10 jours plus tôt. C’est impressionnant ce que ces « variations » données par l’INS pour sa seconde lecture peuvent induire de différences !