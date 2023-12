Forum National des athlètes « Reconversion des Champions, Opportunités et parties prenantes », les 14 et 15 décembre à Tunis

L’avenir des sportifs de haut niveau après la fin de leur carrière sportive sera au centre des débats, dans le cadre du Forum National des athlètes, organisé par le Comité National Olympique Tunisien (CNOT), jeudi et vendredi à Tunis, sur le thème « Reconversion des Champions, Opportunités et parties prenantes ».

Plusieurs anciens champions et experts dans le domaine sportif sont attendus pour animer ce Forum qui s’articule autour de deux principaux thèmes : le Sport de haut niveau et les Jeux Olympiques de Paris-2024, et la Reconversion des champions : Opportunités et parties prenantes.

Le président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayène, interviendra à cette occasion au sujet de la vision stratégique du CNOT et de la mise en œuvre de la préparation olympique au niveau de la logistique, du suivi médico-scientifique et de la couverture sociale.

Un panel de spécialistes animera à ce propos des discussions sur l’assistance médicale des athlètes engagés aux Jeux Olympiques, le suivi de leur préparation physique et de la programmation, leur préparation mentale et leur suivi nutritionnel.

Au menu de la deuxième partie du forum figurent deux interventions à distance intitulées « la contribution du CIO sur la reconversion post carrière », donnée par l’ex-basketteuse franco-malienne Kady Kanouté, membre du comité directeur du Programme de suivi de carrière des athlètes au CIO, et « Formation-Insertion-Reconversion: Eclairage de la Fédération Française de Handball », proposée par Laurent Frécon, conseiller Technique National.

Un groupe d’anciens champions tunisiens à l’instar de Habiba Gheribi, Heykel Mgannem, Azza Besbès, Nihel Cheikhrouhou et Skander Hachicha, exposeront à cette occasion leurs expériences post-sportives et leurs success stories que ce soit dans le domaine de l’entreprenariat, du coaching, de management ou des études,..

Les intervenants traiteront également des opportunités d’emploi dans les métiers du sport et des perspectives de reconversion en Tunisie, avec des témoignages présentés par des hommes du secteur.

- Publicité-