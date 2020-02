Le 12e salon de l’éco-construction se tiendra du 25 au 26 février

Les 12ème journées de l’éco-construction, économie d’énergie & innovation se tiendront les 25 et 26 février 2020, au palais des congrès, à Tunis, avec la participation d’une trentaine d’exposants.

Organisé à l’initiative de la société de prestations de services ” Invest Consulting, ce salon a pour objectif de promouvoir le concept de la construction et de l’aménagement écologique en Tunisie, a indiqué à l’agence TAP, Faouzi Ayadi, organisateur de ce salon, soulignant que les lotisseurs ont exprimé un vif intérêt pour participer à ce salon.

Il a, à ce titre, évoqué l’exemple du lotisseur public, l’Agence Foncière d’Habitation (AFH) qui va présenter au cours de ce salon, un projet pilote d’écoquartier intégrant les exigences du développement durable, notamment l’énergie et l’environnement, dont le lancement est prévu prochainement.

Et d’ajouter que d’autres organismes des secteurs public et privé prendront part à ce salon dont le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) et l’Agence Foncière Industrielle (AFI), précisant que différents matériaux de construction écologique seront mis en avant lors de ces journées.

Parmi ces matériaux figurent le plâtre, la chaux naturelle, le béton mousseux, la brique de terre compressée, le bois et ses dérivés, le sable et le thermopierre.

D’après l’expert, les matériaux de construction écologique présentent certains avantages dont la maîtrise de l’énergie en matière de production et d’utilisation, en plus de leur coût, affirmant, à ce sujet, que l’usage des matériaux écologiques revient moins cher de 30% par rapport aux matériaux classiques.

De surcroît, a-t-il dit, les matériaux écologiques ne constituent pas de risques pour la santé contrairement à ceux classiques.

Evoquant les obstacles entravant le développement de la construction écologique, Faouzi Ayadi a fait savoir que le cadre réglementaire “orienté vers les matériaux de construction classique” demeure la principale difficulté, appelant à la nécessité de le réviser et de mettre en place une vraie stratégie nationale écologique.

“Les consommateurs publics continuent d’afficher une certaine résistance anti-écologique”, a-t-il regretté.

Il est à noter que 3000 visiteurs sont attendus au salon de l’éco-construction qui prévoit l’organisation de conférences devant traiter de plusieurs thèmes, tels que: l’architecture et l’urbanisation écologique, l’innovation dans les matériaux et les systèmes constructifs, le tourisme écologique et la gestion écologique des bâtiments.