Le Bénin et le FMI trouvent un accord pour débloquer plus de 66 milliards de FCFA de crédits

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) a achevé samedi 12 avril une mission d’évaluation de deux programmes en cours avec le Bénin. Les experts du FMI ont séjourné une dizaine de jours à Cotonou, rencontré le ministre d’État en charge de l’Économie, ses équipes, d’autres membres du gouvernement et des acteurs de la finance. Dans le cadre d’un accord sur deux programmes de crédit, le Bénin bénéficiera d’un décaissement de plus de 66 milliards de francs CFA, d’ici au mois de juin.

C’est la sixième évaluation pour le premier programme et la troisième pour le second. Comme les fois précédentes, le Bénin coche toutes les cases avec, cette fois, des résultats largement au-dessus des objectifs et des prévisions.

Le chef de la mission du FMI est élogieux sur la gouvernance économique des autorités : « On a une croissance en 2024 qui a atteint 7,5 %. Ceci a largement surpassé nos prévisions, plus d’un point de pourcentage. Au niveau budgétaire, le Bénin a atteint la cible de la norme de déficit de l’UEMOA [Union économique ouest-africaine, NDLR] de 3 % avec un an d’avance. Là encore, c’est une performance assez impressionnante et on observe une hausse des recettes fiscales. »

Plusieurs éléments ont fait grimper cette croissance tels que l’agriculture, l’agro-industrie, les chantiers de construction ainsi que le secteur tertiaire qui demeure un moteur de la croissance.

Pour 2025, le Bénin devra maintenir la dynamique. Il s’est engagé sur l’augmentation des dépenses sur le social, la poursuite de la mobilisation des recettes, la publication en temps utile des états financiers des sociétés d’État.

Pour ces bons résultats, le Bénin attend un décaissement de 115 millions de dollars pour les deux programmes. 80 millions de dollars sont destinés au financement de la politique d’action climatique.

Il reste une dernière évaluation pour la fin des deux programmes, elle aura lieu dans six mois, précise RFI.

