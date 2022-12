Le Bitcoin pourrait « chuter de 70% et retomber à 5.000 dollars l’année prochaine »

Selon Standard Chartered, le Bitcoin pourrait tomber à 5.000 $ l’année prochaine. Si ce niveau est atteint, cela marquerait une chute d’environ 70% par rapport à la valeur qu’il affichait ce lundi 5 décembre, soit un peu plus de 17.000 $ l’unité. Dans une note intitulée « Les surprises des marchés financiers de 2023 », relayée par CNBC, la banque britannique détaille un certain nombre de scénarios possibles et qui « semblent sous-évalués par les marchés ».

« Les rendements plongent avec les actions technologiques, et tandis que la vente de Bitcoin ralentit, le mal a été fait. De plus en plus d’entreprises et d’échanges de cryptographie se retrouvent avec des liquidités insuffisantes, entraînant de nouvelles faillites et un effondrement de la confiance des investisseurs dans les actifs numériques », a ainsi commenté dimanche Eric Robertsen, responsable mondial de la recherche à la Standard Chartered Bank.

Pour ce dernier, ces scénarios quelque peu extrêmes « ont une probabilité non nulle de se produire dans l’année à venir ». Le Bitcoin a déjà chuté de plus de 60% cette année après une série de faillites très médiatisées, impactant l’industrie. La dernière en date et la plus retentissante est celle de FTX, qui continue d’ailleurs à secouer le marché.