Le bon plan de la cheffe Bouden, pour relancer l’économie

On ne l’a pas encore entendue parler. On ne l’a pas encore vue prendre des décisions, pour relancer l’économie, le secteur d’activité de l’Exécutif bicéphale dont elle s’occupe avec le chef de tout l’Etat qui fait de la politique sa chasse gardée. Il semble pourtant, selon les proches de Nejla Bouden, qu’elle travaille, beaucoup, parfois même à l’excès, mais toujours dans un silence médiatique qui en devient assourdissant.

Le chef de l’Etat en a témoigné même lors de l’une de ses audiences. Mais on sait aussi que, pour Nejla Bouden, rentrer avant 22 heures n’est jusque-là pas chose possible, et que ses réunions et séances de travail à La Kasbah vont parfois au-delà de minuit.

Et alors que le chef de tout l’Etat ne se rappelle de l’urgence économique que pour parler de « l’argent spolié » et des hommes d’affaires, presque tous véreux jusqu’à preuve du contraire, et de passer 420 autres à son crible de ladite « réconciliation judiciaire », on sait que la cheffe du gouvernement s’occupe de l’essentiel.

– Un plan de relance en 4 axes

Des sources, généralement bien informées, nous ont dit qu’elle préparerait un plan de relance de l’économie qui pourrait être bientôt publié. Un programme mis en place après 4 mois à La Kasbah, qui comprendrait les mesures, à caractère urgent, qu’elle compterait annoncer pour relancer l’économie tunisienne.

Le plan Bouden, si tant est vrai qu’il ne soit pas modifié en dernière minute, s’artiulerait autour de 4 axes. D’abord, soutenir la trésorerie de l’entreprise et faciliter son accès à l’investissement. Ensuite, redaynamiser l’investissement. Le 3ème axe serait de faciliter le règlement des affaires. Et enfin, la simplification des procédures et la promotion de l’exportation.

Les entreprises publiques étant, pour l’instant, un chantier sensible, la cheffe du gouvernement tunisien semble vouloir miser, dans son plan de relance, sur le secteur privé sont elle semble vouloir faire un des piliers de la croissance qu’elle pense aussi immédiatement impulser.

– Apurer des arriérés de la dette de l’Etat, et un « fonds de fonds » pour financer l’entreprise

On ne sait pas si son gouvernement aura les moyens financiers de le faire, mais Nejla Bouden compterait apurer une partie des arriérés de l’Etat envers les entreprises privées . Cela, c’est sûr, donnera une sérieuse bouffée d’oxygène aux entreprises privées qui ont des marchés avec l’Etat. Cela débloquera, aussi, un certain nombre de grands chantiers, réalisés ou en cours de réalisation, par des entreprises privées au profit de l’Etat.

Bouden ne semble pas avoir oublié le secteur touristique, un secteur exphyxié par la pandémire du Covid et par les crédits auprès du secteur bancaire. C’est ainsi qu’elle compterait activer des mécanismes de stratification de leur dettes class ées, et reconduire le méanisme de garantie de l’Etat aux crédits touristiques.

Cette garantie devrait même être réactivée pour les PME aussi. Des PME , pour le financement de restructuration desquelles est envisagée une ligne de crédit, dite mezzanine car son remboursement est subordonné à celui de la dette senior, dédiée au financement de la restructuration desdites PME. Pour ces dernières encore, il y aurait un mécanisme (dont les contours ne sont pas encore précis) incitatif pour faciliter leur accès au financement, une hausse de 100 MDT de la ligne de dotation de soutien à la restructuration et la digitalisation. En parlant de PME, on semble avoir pensé aux Start-Ups et vouloir redonner vie au vieux projet de « Start-Up Act » qui leur réserverait un certain pourcentage des marchés publics. L’idée n’étant pas nouvelles, et la CDC en avait parlé il y a des années. On attendra pour voir.

Le plan Bouden proposerait d’augmenter les montants de crédits accordés par les institutions de microfinance et d’élargir leurs activités à la micro-assurance, mais il devrait, à notre sens, mieux encadrer leurs taux de rémunération financière, qui serait hors-normes selon certains bénéficiaires.

Et bonne nouvelle aussi, si tant est qu’elle se concrétise, la BCT et la CDC seraient engagées dans la création d’un « fonds des fonds » qui faciliterait le financement des entreprises . On espère, à ce sujet, qu’il évitera de toucher aux entreprises privées aux dettes déjà fortement problématiques pour les banques publiques notamment.

– La réconciliation judiciaire de Saïed, au cœur de l’investissement public

Comme son président, le gouvernement Bouden ne semble pas beaucoup penser à l’aide pour l’investissement privé. Le 2ème axe de son plan de relance ne semble avoir pensé qu’à l’investissement public, et on sent dans les mesures qu’il lui préparerait, que tout tourne pour cela autour de ladite « réconciliation judiciaire ».

Les projets publics dont pourraient être chargés les entrepreneurs qui auront le plus à se reprocher à épingler par la commission d’enquête de Kais Saïed, seront « menottés » pendant plus de 10 ans aux projets d’infrastructures que choisiraient les régions les plus pauvres.

Autant dire que la relance de l’investissement public devra attendre encore des années pour se développer. En attendant, le plan Bouden aurait préparé une armada de mesures pour faciliter la réalisation sur le terrain de ces projets publics hypothétiques.

– Un moratoire fiscal de 3 ans, et l’article 96 du CP à réviser

On notera aussi, et encore fois si tant est que le plan Bouden pour la relance économique soit maintenu, que la cheffe du gouvernement pourrait annoncer un moratoire fiscal de 3 ans. Une décision courageuse, qui gèlerait presque les taux d’imposition et donnerait aux opérateurs économiques une certaine stabilité fiscale. Mais surtout, elle compterait réviser le fameux ogre d’article 96 du code pénal (CP). Une loi, qui entrave les mains de l’Administration qui, si certains chez elle arrivent à dépasser le sentiment de peur de faire l’objet d’une cabale judiciaire, d’autres refusent de signer toute décision susceptible d’attirer un quelconque questionnement.

Et c’est ce qui retarde des projets et des décisions à prendre pour faire avancer le schmilblick. Et c’est ainsi que Nejla Bouden a décidé de le faire elle-même.

D’autres textes de lois pourraient aussi être révisés, et d’autres voir leur mise en place activée, comme celui du Crowdfunding, celui de l’autoentrepreneur. D’autres textes pourraient être amendés, sans que l’on ne sache encore dans quel sens, comme celui des incitations financières à l’investissement, la guillotine administrative, ou la liste négative des autorisations.