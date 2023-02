Le Botswana est « maître de ses ressources naturelles », reconnaît  le géant du diamant De Beers

L’accord passé en 2011 entre les autorités botswanaises et le géant du diamant De Beers, que le chef de l’État Mokgweetsi Masisi a récemment jugé défavorable à son pays, est-il un accord équilibré ? Pour David Sebudubudu, professeur de sciences politiques à l’Université du Botswana, les questions du gouvernement botswanais sont légitimes.

« Si nous ne parvenons pas à un accord gagnant-gagnant, chaque partie devra faire ses bagages et rentrer chez soi ». La menace formulée dimanche par le président botswanais Mokgweetsi Masisi est à peine voilée. Depuis 2011 et la signature d’un quasi accord d’exclusivité, De Beers produit 95% des diamants extraits au Botswana, via une société commune Debswana détenue à 50-50 par les deux parties.

Debswana vend ensuite aux enchères sur le marché international les diamants extraits. Selon l’agence de presse Bloomberg, elle reverse au gouvernement environ 80% de ses bénéfices sous forme d’impôts, de taxes et de dividendes. Mais Gaborne veut plus. Au terme de l’accord signé en 2011, les autorités recevaient pour leur propre commercialisation 10% des diamants de Debswana. Une part portée à 25% en 2020 lors d’une première renégociation.

Le Botwana entend manifestement commercialiser davantage de pierres précieuses par ses propres canaux. Le pays a aussi fortement développé son industrie de la taille et du polissage. Il espère devenir à terme un acteur du marché de la joaillerie.