Le braqueur de Bizerte arrêté grâce à un témoin actif

On en sait maintenant un peu plus sur le hold-up commis ce mardi matin contre une agence bancaire à Zarzouna, dans le gouvernorat de Bizerte.

Selon une source sécuritaire informée citée par Mosaïque fm, un citoyen qui se trouvait devant l’agence bancaire et qui s’affairait à réparer sa motocyclette tombée en panne, a aperçu des clients de l’établissement en sortir en courant et en criant , et surtout, un individu cagoulé portant un sac.

Le témoin a aussitôt pris en chasse le malfaiteur qui, dégainant un couteau, l’a sérieusement menacé avant de poursuivre sa course et s’introduire dans une maison dont il est ressorti après avoir changé ses vêtements.

Le témoin actif, qui a pris sur lui d’observer tous les mouvements du braqueur, a pris le numéro d’un taxi hélé par le malfaiteur et l’a signalé à la police judiciaire qui a fait le reste en arrêtant le suspect et récupérant le butin, estimé à 6 mille dinars, tout en remerciant vivement le témoin pour son courage et le sens de citoyenneté dont il a fait montre.