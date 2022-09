Le Brésil alignera sa meilleure attaque contre la Tunisie, mardi

Le Brésil jouera son dernier match avant la Coupe du monde au Qatar lorsqu’il affrontera la Tunisie en amical au Parc des Princes mardi.

Le sélectionneur Tite n’a pas l’intention de faire beaucoup de changements par rapport au onze de départ qui a écrasé le Ghana 3-0 au Havre vendredi, car chaque minute de préparation est extrêmement précieuse pour lui et ses joueurs à ce stade du processus.

Cependant, Casemiro a été fortement sollicité par le sélectionneur de 61 ans qui a opté pour une formation plus offensive contre les Black Stars, et le milieu de terrain de Manchester United pourrait être laissé au repos étant donné son manque de temps de jeu avec les Red Devils depuis son arrivée du Real Madrid cet été.

Fabinho, de Liverpool, est le candidat le plus probable pour le remplacer à la base du milieu de terrain, Lucas Paqueta et Fred se battant pour débuter à ses côtés. Lucas Paqueta et Fred se disputeront le poste de titulaire à ses côtés. Le premier pourrait être choisi, car Tite cherche à savoir si le joueur de West Ham United est capable de jouer dans un rôle de milieu de terrain un peu plus profond que celui auquel il est habitué.

De même, on s’attend à peu de changement au sein d’une ligne d’attaque redoutable, avec Neymar, Raphinha, Vinicius Junior et Richarlison – qui a inscrit un doublé lors de la victoire contre le Ghana – bénéficiant d’une grande liberté tactique pour s’exprimer.

En défense, Eder Militao a été utilisé comme arrière droit défensif contre le Ghana et sera probablement appelé à faire de même à Paris mardi, alors que l’expérience de Thiago Silva et Marquinhos sera de nouveau sollicitée au cœur de la défense.

L’expérience de Thiago Silva et de Marquinhos sera de nouveau sollicitée au cœur de la défense. Renan Lodi pourrait remplacer Alex Telles au poste d’arrière gauche, tandis qu’Ederson pourrait également prétendre à une place de titulaire dans les buts à la place d’Alisson.

Voici, selon le site Sports Mole, la composition de départ possible pour le Brésil : Ederson , Militao, Silva, Marquinhos, Lodi , Fabinho, Paqueta, Neymar , Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.