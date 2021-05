Le businessman Abdennadher écope de 4 ans de prison!

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Eddaly a confirmé dans une déclaration à Tunisienumerique aujourd’hui, jeudi 27 mai 2021, que la chambre pénale chargée d’examiner les affaires de corruption financière dans le pôle financier et économique de la capitale a rendu aujourd’hui un jugement en premier ressort contre l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher, le condamnant à 4 ans de prison ferme et une amende de 20,9 millions de dinars pour exploitation de la position d’un fonctionnaire dans le but d’en tirer un avantage personnel ou pour autrui.

