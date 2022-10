Le CA des Startups tunisiennes s’envole de 67% d’une année à l’autre

Les startups tunisiennes labellisées ont réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions de dinars en 2021, en évolution de 67% par rapport à l’année précédente, indique le 3ème rapport annuel « Startup Tunisia » de Smart Capital, l’entité en charge de l’implémentation du programme national Startup Tunisia, publiée mardi.

Une part de 25% de ce Chiffre d’affaires revient à l’e-commerce. Les secteurs des technologies de l’éducation « Edtech », le Business Software et l’Intelligence Articielle « IA » accaparent ensemble 23% avec un CA total consolidé de 24,4 millions de dinars.

Du côté des business models, près de 42% du CA est réalisé en B2B et l’Europe reste la première destination, après le marché local (46%), pour vendre l’innovation Tunisienne (avec une part de 22,31%).

Les Business Angels ont investi 6,7 millions de dinars dans les Startups tunisiennes jusqu’en 2021

Toujours selon la même source citée par TAP, les Business Angels, qui sont des personnes physiques qui investissent une partie de leur patrimoine financier dans des sociétés innovantes à fort potentiel, ont investi 6,7 millions de dinars dans les Startups tunisiennes jusqu’en 2021 avec plus de 22 investissements sur l’année, en progression de plus de 900 000 dinars par rapport à 2020.

En 2021, les levées de fonds par les Business Angels ont été réalisées par 45 personnes et 1 réseau, et se sont concentrées à hauteur de 57% sur des startups opérant en B2B (Business to Business).

Des levées de fonds qui évoluent et s’internationalisent

L’année 2021 a vu la concrétisation de 129 opérations d’investissement pour un total de 45 millions de dinars levés localement.

Si l’on y ajoute les levées de fonds réalisées par des startups tunisiennes à l’international, ce chiffre atteint les 105 millions de dinars.

Bien que ces chiffres soient encore relativement timides, le rapport constate qu’ils sont en nette évolution et que les investisseurs étrangers nourrissent un engouement grandissant pour la scène startup tunisienne avec 32% d’investisseurs étrangers (14% d’Européens, 10% de Moyen-orientaux, 6% d’Africains et 2% d’Américains).

Un axe de développement majeur pour la Tunisie

Chaque année, le rapport Startup Tunisia suit la proportion de fondateurs étrangers de startups en Tunisie. Il rapporte ainsi que malgré un contexte local difficile, l’écosystème des Startups a réussi à attirer plusieurs startups internationales et que 33 startups sont fondées ou cofondées par des étrangers avec une prédominance de nationalités Européennes (65,5%) et de fondateurs de la zone MENA (14,5%).

Plus d’acteurs et plus de moyens dans l’écosystème

Du côté de l’accompagnement des startups, le rapport signale que le programme Flywheel a permis de soutenir plus de 40 organisations en 2021 avec 22 subventions AIR (30 000 dinars destinés aux startups en « very-early stage »), 11 subventions AIR² (entre 150 et 200 000 dinars destinés aux startups en « seed-stage » et 10 subventions DEAL, enveloppes de 200 000 dinars à l’endroit des « Startup Support Organizations ». La subvention AIR est un instrument mis en place par Startup Tunisia, propulsée par Smart Capital dans le cadre de son programme FlyWheel. Il comprend 60% de subvention et 40% de subvention remboursable.

Le rapport annuel de Startup Tunisia est appuyé par Innov’i – EU4Innovation, projet mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Union européenne. Au fil de plus d’une centaine de pages, ce rapport dresse un état des lieux des plus détaillés de l’entrepreneuriat et de l’investissement venture capital (capital risque) en Tunisie.