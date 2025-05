Le cabinet israélien Israël approuve « la conquête de Gaza »l

Israël a approuvé dimanche soir un plan visant à élargir considérablement l’opération militaire contre Hamas dans la bande de Gaza, alors même que le chef de l’armée israélienne a averti les ministres que cela pourrait mettre en danger les otages détenus dans l’enclave. Le plan prévoit la « conquête de Gaza » et le maintien du contrôle sur le territoire, a déclaré lundi matin un responsable israélien, cite par the Times of Israel.

Le cabinet de sécurité a approuvé à l’unanimité le plan visant à étendre l’opération à Gaza, a ajouté le responsable. Ce plan ne devrait être mis en œuvre qu’après la visite du président américain Donald Trump dans la région la semaine prochaine. D’ici là, les efforts se poursuivront pour parvenir à un accord de cessez-le-feu et de libération des otages avec Hamas, ont rapporté les médias israéliens.

Ce plan, qui a été présenté lundi par le chef d’état-major Eyal Zamir, prévoit la « conquête de Gaza et le maintien du contrôle des territoires ». Selon le responsable, l’armée prendra le contrôle du territoire de Gaza, déplacera la population civile vers le sud, attaquera Hamas et « l’empêchera de s’emparer de l’aide humanitaire »..

- Publicité-