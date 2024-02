Le Candidat Jalel Tekaya indique avoir fourni les pièces manquantes à son dossier

Le candidat à la présidence de la Fédération tunisienne de football (FTF), Jalel Tekaya, a indiqué à la TAP mardi avoir compléter toutes les pièces requises pour la validation de sa candidature par la Commission indépendante pour les élections de la FTF.

« Nous avons déposé ce mardi les documents manquants au dossier et ce, dans les délais impartis » a fait savoir le candidat.

A noter que, plus tôt dans l’aprés-midi, l’autre candidat à la présidence de l’instance nationale du football, Wissam Letaief a annoncé qu’il se retirait de la course.

Letaief, qui a bénéficié d’un délais supplémentaire de 24 heures pour compléter les documents manquants à son dossier de candidature, a déclaré à la TAP qu’il préférerait se retirer devant l’impossibilité de fournir les pièces requises dans les délais impartis.

La Commission indépendante pour les élections de la FTF, réunie lundi, avait validé la liste du candidat Maher Ben Aissa pour sa conformité à l’ensemble des dispositions juridiques requises.

Ladite commission avait, par ailleurs, décidé de reporter l’examen des listes des candidats Jelal Ben Tekaya et Wissam Letaief, tout en accordant à ces derniers, un délais d’une journée ouvrable, conformément aux dispositions de l’article 8 du code électoral de l’instance du football, pour complèter les pièces manquantes à leurs dossiers de candidatures.

Voici la composition des deux listes candidates toujours en lice:

Liste de Jalel Ben Tekaya :

Moez Mestiri, Mohamed Sofiène Salem, Temime Lahzami, Zoubaier Yahiaoui, Mohamed Khaled Bouzgarrou, Mohamed Jelil, Mourad Okbi, Dhafer Lassoued, Bilel Jemi, Wassim Fadhloun, Hanen Slimi.

Liste de Maher Ben Aissa :

Ali Ourimi, Ghazi Chargui, Mohamed Fadhel Ben Hamza, Nabil Mouha, Anis Béji, Skander Kammoun, Belhassen Bessamra, Zouhour Ajmi, Mahmoud Abboud, Fateh Alouini, Mohamed Nejib Ghommidh.

La FTF avait, rappelle-t-on, fixé la date du 9 mars prochain pour la tenue de son Assemblée générale élective qui aura lieu à partir de 10h00 dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis.