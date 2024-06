Pourquoi les Communautaires ne se développent-elles pas, s’interroge Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Mohamed Rekik et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargé des entreprises communautaires, Riadh Chaoued.

Cette rencontre a porté sur les obstacles qui entravent la création des entreprises communautaires alors que plusieurs citoyens ont présenté leurs projets, en particulier dans le domaine agricole, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Tous les indicateurs prouvent que les entreprises communautaires créées, dont le nombre s’élève à 64 (50 locales et 14 régionales) ont réussi, ajoute le communiqué.

A ce propos, le chef de l’Etat a donné ses instructions pour aplanir les difficultés rencontrées par les citoyens dans ce sens, affirmant « qu’il est hors de question de continuer d’exclure les jeunes et de louer, à bas prix, les terres domaniales à vocation agricole à des personnes qui ne le méritent pas ».

Le président Saïed a souligné que chaque responsable doit appliquer la loi et faciliter toutes les procédures aux citoyens qui ont la volonté de créer des entreprises communautaires.