Le chef de l’Etat se rend au siège de la direction générale de la Garde nationale d’El Aouina

Le président de la République, Kais Saied, s’est rendu, lundi, au siège de la direction générale de la Garde nationale d’El Aouina, où il a présidé l’Assemblée générale des directeurs de districts de la Garde nationale et de la police, des directeurs généraux de la Garde nationale ainsi que des directeurs centraux, en présence du ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a permis d’évoquer les préparatifs en vue de sécuriser la période de fin d’année ainsi que les prochaines échéances du mois de janvier.

Le chef de l’Etat a salué “les efforts considérables déployés par les différents corps de sécurité ainsi que leur détermination à aller de l’avant pour faire face à tous les défis, affirmant son soutien matériel et moral aux forces de sécurité.

Saied a, à cette occasion, réaffirmé la pérennité de l’Etat et des services publics quelle que soit la situation politique, soulignant la détermination à concrétiser la volonté du peuple, partant des mêmes principes et du sens de responsabilité envers le pays et les citoyens.