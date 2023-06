Le chef de l’Etat s’entretient à Paris avec des chefs d’Etat et de gouvernement

Le président de la République Kaïs Saïed a tenu, jeudi, à Paris, une série d’entretiens et de rencontres avec des chefs d’Etat et de gouvernement, dont notamment le président français Emmanuel Macron et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Ces entrevues se sont déroulées en marge du démarrage jeudi, des travaux du Sommet « Pour un nouveau pacte financier mondial » qui se tient, les 22 et 23 juin courant, à Paris.

La rencontre du chef de l’Etat avec son homologue égyptien a été l’occasion d’examiner des questions d’intérêt commun ainsi que des points inscrits à l’ordre du jour du Sommet de Paris.

A ce titre, le président Saïed a mis l’accent sur le besoin d’adopter des approches non traditionnelles pour établir de nouvelles relations internationales économiques et financières qui prennent en considération les défis émergents, en particulier dans les pays en développement.

Par ailleurs, les liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays frères ont été au centre de la rencontre.

Les deux présidents ont, dans ce sens, font part d’une volonté commune de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.

En marge du démarrage des travaux du Sommet de Paris, le président de la République a eu des rencontres avec le secrétaire général des Nations unies, Ant?nio Guterres, et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.