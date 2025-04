Le chef de l’Etat s’entretient avec le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued.A cette occasion, le chef de l’Etat s’est informé des résultats de la visite de travail qu’avait effectué le ministre de l’Emploi en Libye, indique un communiqué de la Présidence.Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance du secteur de la formation professionnelle, d’autant plus qu’il relèvera des compétences du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement et qu’il permettra de créer des opportunités d’emplois.Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, avait entamé, lundi dernier, une visite de travail en Libye, visant à promouvoir le partenariat bilatéral dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle. F

