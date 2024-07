Le Chef du gouvernement s’entretient avec le gouverneur de la BCT

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est entretenu, mardi au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

L’entretien a porté, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, sur les banques à participation publique et les différents indicateurs financiers et économiques réalisés au cours du 1er semestre 2024 .

Le Chef du gouvernement et le gouverneur de la BCT ont également discuté de la relation de la Tunisie avec les différentes institutions financières internationales, a-t-on indiqué de même source.

Le Chef du gouvernement a aussi pris connaissance de l’activité de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la coordination entre la Présidence du gouvernement et la BCT, conformément au statut de la BCT.