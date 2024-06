Le Chili se joint à l’action contre Israël devant la CIJ

Le Chili a annoncé samedi se joindre aux autres pays soutenant la plainte pour génocide déposée fin novembre par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, a rapporté l’Associated Press (AP). Dans un discours devant le Parlement, le chef de l’État chilien, Gabriel Boric, s’est dit « consterné par la dévastation humanitaire à Gaza ».

Il a également accusé l’armée israélienne d’utiliser une force « aveugle et disproportionnée ». « Ces actes exigent une réponse ferme et permanente de la part de la communauté internationale », a-t-il estimé. Le Chili rejoint un groupe de plusieurs pays déjà rallié à la plainte de l’Afrique du Sud, dont le Mexique, le Brésil ou encore l’Indonésie.

L’Afrique du Sud a soumis une requête urgente à la CIJ, lui demandant d’imposer des mesures conservatoires supplémentaires à l’encontre d’Israël concernant son opération dans la ville de Rafah, affirmant que les mesures précédemment indiquées par la Cour « ne sont pas en mesure de ‘répondre pleinement’ au changement de circonstances et aux nouveaux faits sur lesquels [sa] requête est fondée ». La semaine dernière, la CIJ a statué sur la demande de l’Afrique du Sud et a ordonné à Israël de mettre fin à ses opérations à Rafah.

