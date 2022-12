Le chirurgien Mohamed Jouini honoré par l’Académie française de chirurgie

Le Pr Mohamed Jouini, ancien président de la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique et doyen de la faculté de Médecine de Tunis, a été élu membre associé de l’Académie nationale française de chirurgie lors d’une cérémonie officielle, tenue le 7 décembre 2022 au siège de l’Académie à Paris, rapporte le journal La Presse du vendredi 16 décembre.

Cette distinction, l’une des plus prestigieuses dans le domaine de la chirurgie, ajoute le journal, vient récompenser un travail de longue haleine, en reconnaissance pour ses contributions à l’avancement de la chirurgie. L’Académie nationale de chirurgie est la plus ancienne institution chirurgicale française. Elle a été créée sous le nom d’Académie royale de chirurgie en 1731. Les membres de l’académie représentent les différentes spécialités chirurgicales. L’Académie est la gardienne de l’éthique et des bonnes pratiques.

La famille des chirurgiens tunisiens se réjouit de cette nomination au sein de la prestigieuse institution française et félicite chaleureusement le Pr Jouini pour cet accomplissement et le remercie pour son engagement envers l’excellence dans le domaine de la chirurgie en Tunisie.

Rappelons que la laparoscopie ou coelioscopie permet d’examiner les organes internes de la cavité abdominale et de pratiquer des interventions chirurgicales sans nécessiter de grandes incisions de l’abdomen et ce grâce à certains instruments chirurgicaux spéciaux dont un endoscope appelé laparoscope.