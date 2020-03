Le circuit de Hergla accueille la première course de la saison 2020

La Fédération tunisienne de l’automobile a donné dimanche dernier le coup d’envoi de la saison 2020, à travers l’organisation d’une course de Karting sur le circuit de la ville de Hergla (gouvernorat de Sousse).

Quelque 17 participants ont pris part à cette course dont six appartenant à la catégorie séniors, 5 aux juniors et les autres appartenant à la catégorie des moins de 12 ans.

S’agissant du podium, Ali Dlel a remporté la course. Ce dernier qui avait observé une année de repos, était revenu sur le circuit pour faire profiter les autres concurrents de son expérience.

Aymen Haj Sassi a terminé deuxième, suivi de Houssem Jeridi.

Dans la catégorie des juniors, Iheb Ayari s’est imposé devant Moamen Ben Amor et Yassine Sadefi.