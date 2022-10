« Certains de mes ami(e)s m’ont demandé d’exprimer un avis sur la crise d’approvisionnement du carburant en Tunisie (disponibilité de l’essence). Hélas, je ne vais pas m’étaler sur le contexte géopolitique actuel et ses conséquences désastreuses, ni sur la crise économique et financière que subit notre pays et encore moins (le plus grave) sur la planification de la destruction du secteur de l’énergie (il y a quelques années) ». C’est ce qu’écrivait sur sa page fb l’ancien ministre du gouvernement de Mehdi Jomaa et Administrateur Général au Commissariat à l’énergie atomique & énergies alternatives, Nidha Ouerfelli.

« Je souhaite juste exprimer le point suivant : Aujourd’hui et malgré une situation compliquée qui se traduit par une explosion des crises et des incertitudes (approvisionnement énergétique, agro-alimentaire, etc.), le citoyen tunisien continue à vivre au « rythme l’abondance ». Il faut apprendre, à mon sens, à vivre en situation d’un marché tendu ou de crise.

Je souhaite enfin souligner qu’il n’y a pas de croissance économique sans énergie, il n’y a pas de sécurité sans approvisionnement énergétique… L’énergie est une grille de lecture de notre modèle de développement. Elle est au cœur de notre système économique, de notre système sécuritaire, des relations diplomatiques d’un État. Bref, au cœur de notre croissance…c’est notre avenir ! Au bon entendeur, salut ! », alerte Ouerfelli