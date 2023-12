Le Club Africain domine Academica Lobito (3-1) et s’empare de la tête

Le Club Africain s’est imposé face à la formation angolaise d’Academica Lobito (3-1), en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules (Groupe C) de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé dimanche au stade 11 novembre de Luanda.

Les buts clubistes ont été signés Bassem Srarfi (46 et 75) et Hamdi Labidi (53) tandis que Samuel Cachimbombo a réduit la marque pour les locaux à la 60e.

L’autre match du groupe a vu la formation ghanéenne de Dreams FC s’imposer à domicile devant l’équipe nigériane de Rivers United sur deux buts inscrits par John Antwi (35) et Abdulaziz Issah (74) contre une réalisation de Alex Young Oyowah pour les Nigérians (90+3).

Grâce à ce succès, le deuxième après celui de la première journée contre Dreams FC du Ghana (2-0), le représentant tunisien prend seul la tête du classement de la poule C avec 6 points, devant Rivers et Dreams (3 points chacun) tandis que Académica Lobito ferme la marche avec 1 point.

Lors de la troisème journée, le club de Bab Jedid se rendra chez les Nigérians de Rivers angolais d’Academica Lobito, dimanche 10 décembre, tandis que Academica Lobito accueillera Dreams FC.

Les Résultats

Groupe C

Dimanche

Academica Lobito (ANG) – Club Africain (TUN) 1-3

Dreams FC (GHA) – Rivers United (NGR) 2-1

Déjà joués :

Club Africain (TUN) – Dreams FC (GHA) 2-0

Rivers United (NGR) – Academica Lobito (ANG) 3-0

Classement Pts J V N D BP BC

1. Club Africain 6 2 2 0 0 5 1

2. Rivers 3 2 1 0 1 4 2

3. Dreams 3 2 1 0 1 2 3

4. Ac. Lobito 0 2 0 0 2 1 6

Reste à jouer

3e journée (10 décembre) :

Rivers United (NGR) – Club Africain (TUN)

Academica Lobito (ANG) – Dreams FC (GHA)

4e journée (20 décembre) :

Dreams FC (GHA) – Academica Lobito (ANG)

Club Africain (TUN) – Rivers United (NGR)

5e journée (25 février 2024)

Academica Lobito (ANG) – Rivers United (NGR)

Dreams FC (GHA) – Club Africain (TUN)

6e journée (3 mars 2024) :

Club Africain (TUN) – Academica Lobito (ANG)

Rivers United (NGR) – Dreams FC (GHA)

