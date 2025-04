Le Club africain entend poursuivre en justice la FTF et sa Commission d’Appel

Le Club africain a fustigé les décisions émises par la Commission d’appel de la Fédération tunisienne de football (FTF) stipulant la validation du résultat sur terrain (0-0) lors de son match contre l’US Ben Guerdane (16e J) et donc l’annulation de la décision de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) d’accorder la victoire par forfait au Club Africain.

Ce dernier avait, rappelle-t-on, contesté la présence d’un responsable de l’US Ben Guerdane, Aymen Chendoul, dans le stade alors qu’il était sous le coup d’une suspension et n’avait pas payé l’amende qui lui avait été infligée.

Dans un communiqué rendu public mercredi, le club de Beb Jdid a affirmé son attachement à la poursuite de la voie juridique par un recours contre la décision de la Commission d’Appel.

Il a, également, fait part de son intention à entreprendre toutes les démarches juridiques et judiciaires pour dissoudre ladite commission, suspendre l’exécution et annuler toutes ses décisions et actions « dépourvues de légitimité et de légalité, y compris la suspension immédiate de toute comparution ou plaidoirie devant cette commission ».

Le Comité directeur du club s’est, en outre, engagé à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour défendre la crédibilité et l’indépendance des structures judiciaires sportives restantes, face à « l’ingérence manifeste et évidente de responsables connus manquant de neutralité et d’esprit de responsabilité ».

Autre action préconisée par le club; engager des poursuites pénales contre la Fédération Tunisienne de Football concernant tous les actes de gestion et d’administration, ainsi que les graves violations juridiques qui les ont entachés.

Par ailleurs, les dirigeants du Club africain nous les suppporters à faire preuve de retenue et à privilégier l’intérêt national général plutôt que les intérêts particuliers, tout en renouvelant leur appel à l’union des rangs pour soutenir les décisions des instances dirigeantes légales, sportives, civiles et pénales.

