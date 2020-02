Le CNOT réaffirme le droit des sportifs à défendre les couleurs nationales dans toutes les compétitions

Le comité national olympique tunisien (CNOT) s’est félicitée des mesures gouvernementales prises en faveur d’une bonne préparation olympique des sportifs tunisiens, réaffirmant le droit de ses derniers à défendre les couleurs nationales dans toutes les compétitions sportives, a indiqué un communiqué dudit comité publié lundi.

“Suite au conseil des ministres présidé lundi matin par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et consacré à la préparation olympique “Tokyo 2020″, le CNOT exprime sa satisfaction quant aux mesures prises pour assurer une bonne préparation technique et logistique aux sportifs, notamment, par la mobilisation d’un budget complémentaire à cet effet et la mise en place d’un programme spécial pour la promotion de l’image de la Tunisie pendant les jeux”, peut-on lire dans le communiqué.

Le CNOT a, par la même occasion, tenu à rappeler le principe de l’autonomie du sport conformément aux dispositions de la charte olympique, aux règlements des fédérations internationales et des résolutions communes de l’ONU et du CIO relatives à la trêve olympique.

“Ces principes et autres dispositions, réfutent toute ingérence de la politique dans le sport ainsi que toute forme d’instrumentalisation du sport à des fins politiques”, affirme le comité national olympique.

Et le comité de souligner, sur cette base, “le droit de tous les sportifs à défendre les couleurs nationales dans toutes les compétitions sans exception et sans discrimination aucune”.