L’Agence d’Investissement régionale du COMESA (AIRC), inaugurera le Forum du COMESA sur l’investissement (CIF 2024) le 27 juin, à Tunis (Tunisie). Ce Forum de haut niveau offre aux participants une plateforme inégalée pour la promotion du commerce et de l’investissement dans la région COMESA. Le Forum est un rassemblement inter-entreprises (B2B) et de gouvernements à entreprises (B2G), réunissant les décideurs politiques de premier plan et les capitaines de l’industrie, les financiers, les industriels majeurs et les investisseurs de toute la région COMESA, se concentrant sur des secteurs stratégiques : l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les technologies de l’information, entre autres. Plus de 150 participants sont attendus au Forum pour faire progresser le commerce et l’investissement dans la région COMESA.Des hauts fonctionnaires du Secrétariat du COMESA, notamment le Secrétaire général adjoint–Programmes, Ambassadeur Mohamed Kadah, et les Directeurs de 21 agences de promotion des investissements des États membres du COMESA y prennent part. Des dirigeants d’associations professionnelles, des chefs d’entreprise et des investisseurs issus de divers secteurs stratégiques en Tunisie et dans la région sont également présents.Les chefs d’entreprise et investisseurs tunisiens s’entretiendront avec des hauts fonctionnaires des Agences de promotion des investissements du COMESA (API) pour s’informer sur les divers services offerts par le Secrétariat du COMESA et ses institutions afin de faciliter le commerce et les investissements.