Le Comité national olympique tunisien n’a jamais cherché à s’ingérer dans les affaires du Club Afrcain

Le comité national olympique Tunisien (CNOT) a affirmé mercredi qu’il n’a jamais cherché à s’ingérer dans le processus électoral du Club Africain, précisant que son intervention fait suite à la demande d’un groupe d’adhérents du club, avocats et juristes ».

Cette précision fait suite aux déclarations de certains membres du bureau directeur du Club Africain qui avaient appelé le CNOT à ne pas intervenir dans les affaires du club, car elles ne figurent pas parmi ses prérogatives, selon eux.

Le président du CNOT Mehrez Boussayane, a répondu dans un communiqué publié mercredi sur la page officielle Facebook du comité, que « suite aux déclarations irresponsables de certaines personnes parlant au nom du Club Africain et accusant le Comité national olympique tunisien d’outrepasser ses prérogatives et de s’ingérer dans les affaires du club, contre ses intérêts, et menacent les intérêts du sport tunisien, le CNOT précise à la famille du Club Africain, ses supporters, et à l’opinion publique sportive qu’il n’a jamais cherché, ni tenté de s’ingérer dans le processus électoral de l’association, malgré sa suspension par un jugement imposant sa reprise dans un délai d’un mois à partir de la date de notification dudit jugement.

L’instance nationale olympique n’a pas réagi de son plein gré, mais suite à la demande d’un groupe d’adhérents du club comme avocats et juristes, qui sont les initiateurs de cette décision judiciaire, affirme la même source. Le comité a posé des conditions pour accepter la mission d’achèvement du processus électoral de l’association, à savoir l’obtention d’une décision judiciaire ordonnant cela, afin qu’il demeure sur sa neutralité, et à la même distance avec toutes les parties du conflit relatif à l’achèvement dudit processus électoral, ajoute-t-on

Le Comité olympique a reconfirmé au tribunal, lors d’une audience en date du 3 novembre 2020, sa neutralité totale dans ce conflit, et sa position à la même distance avec toutes les parties, en appelant le tribunal à prononcer un jugement qui ne prend en compte que l’intérêt seul de l’association, souligne le communiqué, rappelant que la défense du mouvement sportif olympique avec toutes ses composantes, y compris les fédérations et les associations sportives, ainsi que leur protection et leur aide dans leurs crises, est l’une de ses principales responsabilités.

Il lui incombe et se doit de répondre à ce qui lui a été demandé en particulier, et ceci s’inscrit au cœur de ses prérogatives dont » la supervision des élections des fédérations, lorsque on le lui demande, et il lui est plus approprié de superviser les élections d’une association lorsque on le lui demande, ou que la justice le lui notifie en se basant sur la devise légale et judiciaire « qui peut le plus peut le moins »… »affirme l’instance nationale olympique.

Le CNOT invite toutes les parties à respecter les lois, les structures, et les institutions sportives et d’écarter l’association du Club Africain et ses intérêts, de toutes les controverses et les tensions, afin qu’elle concrétise la sécurité attendue par son grand et large public, indique le communiqué en conclusion

