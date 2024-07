Le commandement de l’armée israélienne se prononce, en privé, pour un cessez-le-feu complet à Gaza

Les chefs de l’armée israélienne font pression en privé pour un cessez-le-feu complet à Gaza, le décrivant comme le « meilleur moyen » de récupérer plus de 100 captifs et de « conclure un accord avec le Hezbollah » qui empêcherait l’extension de la guerre, selon six responsables actuels et anciens de la sécurité qui ont parlé au New York Times (NYT) sous le couvert de l’anonymat.

Les généraux craignent d’être entraînés dans une « guerre éternelle » par un échelon politique qui a saboté à plusieurs reprises les tentatives de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Selon les responsables qui ont parlé au NYT, « l’armée manque de pièces détachées, de munitions, de motivation et même de troupes ».

« Les généraux pensent également que leurs forces ont besoin de temps pour récupérer au cas où une guerre terrestre éclaterait contre le Hezbollah », souligne le rapport.

« Les réservistes sont moins nombreux à se présenter au travail (…) [et] les officiers se méfient de plus en plus de leurs commandants », ont déclaré les responsables, ajoutant que certains chars à Gaza « ne sont pas chargés avec la pleine capacité des obus qu’ils transportent habituellement » dans le but d’économiser les réserves de munitions.

Ces dernières semaines, des membres éminents des services de sécurité israéliens se sont publiquement exprimés contre l’objectif déclaré du gouvernement de « détruire le Hamas » à Gaza avant que la guerre génocidaire ne s’arrête.

« L’armée est tout à fait favorable à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu », a déclaré Eyal Hulata, ancien conseiller à la sécurité nationale d’Israël, au NYT. « Ils comprennent qu’une pause à Gaza rend la désescalade plus probable au Liban. Et ils ont moins de munitions, moins de pièces détachées, moins d’énergie qu’auparavant – ils pensent donc aussi qu’une pause à Gaza nous donne plus de temps pour nous préparer au cas où une guerre plus importante éclaterait avec le Hezbollah ».

Selon le rapport, les responsables sont également d’accord sur le fait que « maintenir le Hamas au pouvoir pour l’instant en échange de la récupération des otages [est] l’option la moins pire pour Israël ».

Ces révélations interviennent alors que Tel-Aviv a annoncé son intention de « réduire » les combats à Gaza pour redéployer ses forces vers le nord afin de lutter contre le Hezbollah. Néanmoins, un grand nombre de troupes devraient rester à Gaza pendant encore plusieurs mois afin de contrôler les corridors de Netzarim et de Philadelphie.

Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, répondant à l’article du NYT a déclaré : « Je suis ici pour le dire clairement et sans équivoque : cela n’arrivera pas ». »Nous ne mettrons fin à la guerre que lorsque nous aurons atteint tous ses objectifs, y compris l’élimination du Hamas et la libération de tous nos otages », a-t-il dit.

