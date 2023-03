Le « Confindustria » italienne s’intéresse au parc économique de Zarzis

L’organisation patronale italienne « Confindustria Assafrica & Mediterraneo » a accueilli hier à Rome la réunion « Tunisie: Destination de Proximité pour les entreprises italiennes ». Présentation a été faite du parc économique Zarzis, par l’ambassade de Tunisie à Rome et la FIPA – l’Agence tunisienne pour les investissements.

Modérée par le directeur de l’Afrique et des affaires, Massimo Zaurrini, la réunion a commencé avec les interventions, du directeur général Letizia Pizzi, du chargé des affaires de l’ambassade de Tunisie en Italie Marwen Kabouti et du président de la Chambre de commerce de Tunis-Italienne et de Tunis-Italien Mourad Fradi.

La session technique de l’événement a illustré les différentes opportunités d’investissement en Tunisie, grâce aux présentations du directeur FIPA-Tunisia et du directeur de Cepex à Milano.

La session a focalisé sur le parce économique de Zarzis Economic Park qui, grâce à sa position stratégique, bénéficie de multiples avantages pour les entreprises italiennes, de l’important potentiel agricole de la région, avec une infrastructure efficace et un réseau routier qui se connecte la Tunisie à Libye et Algérie.

La réunion a été conclue par Francesca Alicata Senior Relations de « Simest-Spa » et Giuseppe Coliacovo, vice-présidente de Colacem Spa, l’investissement cimentier italien le plus important en Tunisie. Elle a permis de promouvoir les opportunités d’investissement dynamique en Tunisie à la communauté entrepreneuriale italienne et à la consolide autres relations commerciales entre l’Italie et la Tunisie.