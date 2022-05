Le conseil de l’ISIE favorable à l’inscription électronique et par SMS des électeurs

Réuni mercredi, le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a souligné, à l’unanimité, que l’inscription à distance des électeurs via un service mobile SMS, pourrait garantir l’inscription du plus grand nombre possible d’électeurs avant le référendum du 25 juillet 2022.

Il convient de rappeler que le mode d’inscription à distance via un service SMS gratuit a été adopté pour l’inscription des citoyens à la plateforme « EVAX » de vaccin contre le Coronavirus.

Pour Sami Ben Slama, membre du conseil de l’ISIE, contacter les électeurs par SMS pour l’obtention de leur consentement préalable à l’inscription au registre électoral permettra d’inscrire le plus d’électeurs possible et d’éviter les problèmes de déplacement des agents d’inscription.

A ce sujet, le président de l’ISIE Farouk Bouasker, a relevé que permettre aux électeurs de s’inscrire à distance et se dispenser des exigences des marchés publics nécessitent une intervention législative. Il a qualifié de pertinente cette démarche, jugeant que des mesures juridiques doivent être prise pour assurer sa réussite.

L’amendement de la loi organique du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi relative aux élections et référendums, a été, également, à l’ordre du jour de la réunion.

Lors de la réunion, les membres du conseil de l’instance ont mis l’accent sur le devoir de réserve qu’ils sont tenus de respecter.

Sur un tout autre plan, Sami Ben Slama a mis en garde contre la persistance de la mainmise de la direction sur l’Instance. Il a, dans ce sens, dit rejeter le projet de calendrier électoral présentée par la direction exécutive de l’ISIE.

Le membre du conseil de l’ISIE a critiqué aussi ceux qui considèrent que l’instance est incapable d’organiser le référendum, favorisant, ainsi, selon lui, le recours à des organisations étrangères comme ça a été le cas lors de précédentes élections.