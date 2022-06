Le Courant populaire appelle à une mobilisation pour une participation massive au référendum du 25 juillet

Le parti Courant populaire a appelé à la mobilisation générale afin d’inciter les citoyens à participer au référendum initié par le président de la République, Kais Saied, le 25 juillet prochain, a annoncé Mohsen Nebti, porte-parole du parti.

Dans une déclaration à la TAP, à l’issue de la réunion de la commission centrale au siège du parti à Tunis, Nebti a indiqué que les membres de la commission ont appelé à la participation au référendum « qui porte un message fort à l’intérieur du pays et à l’étranger ».

Il a affirmé que le Courant populaire s’est inscrit au référendum auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) mais n’a pas encore décidé de voter pour ou contre cette initiative, expliquant que sa décision est tributaire du projet de la nouvelle constitution, qui sera publié la fin de ce mois.

Selon Nebti, le parti annoncera le 2 juillet prochain sa position par rapport au projet de la constitution, ajoutant que la réunion de la commission centrale a permis de passer en revue la situation générale dans le pays.

Il a précisé que le Courant populaire aspire à l’instauration d’une nouvelle constitution qui rompt avec le passé, garantit les droits et les libertés et les mécanismes constitutionnels de contrôle et de participation populaire.

La commission a, par ailleurs, mis en garde contre la gravité des choix du Fonds monétaire international (FMI), appelant à identifier les moyens de coopération avec les forces économiques émergentes afin de promouvoir les négociations avec la Tunisie.