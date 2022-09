Le CS Sfaxien pour un 7e trophée, l’AS Marsa pour le 6e

La finale de la coupe de Tunisie (2021-2022), édition Farhat Hached, prévue ce samedi à 18h00, au stade Hammadi Agrebi de Radès, sera une finale inédite entre deux équipes de divisions différentes, le CS Sfaxien (Ligue 1) et l’AS Marsa, promu en Ligue 2.

Malgré la différence de niveau des championnats dans lesquels elles ont évolué la saison écoulée, les deux équipes comptent presque le même bilan en coupe de Tunisie avec 14 participations chacune à une finale remportée à six reprises par le CS Sfaxien et cinq fois par l’AS Marsa.

Si le club sfaxien part, sur le papier, avec les faveurs du pronostic pour remporter le septième trophée, après les éditions 1971, 1995, 2004, 2009, 2019 et 2021, compte tenu de l’expérience et de la richesse de l’effectif, l’équipe marsoise reste capable de créer la surprise malgré une dernière saison passée en Ligue 3.

Le staff technique du CS Sfaxien conduit par Karim Dalhoum pourra de ce fait refaire confiance à la formation alignée en demi-finale et profiter de l’homogénéité des trois lignes pour atteindre son objectif tout en bénéficiant de l’apport des joueurs d’expérience et des jeunes prometteurs, tels que Chadi Hammami et Farès Neji.

Le club de la capitale du Sud tentera de conclure en beauté un parcours remarquable qui l’a vu éliminer respectivement l’ES Metlaoui (3-0), l’US Tataouine (3-0), l’AS Rejiche (4-2) et le C.Africain (2-1).

De son côté, l’AS Marsa, un spécialiste historique de Dame Coupe, sera à la recherche de son 6e titre après 1961, 1977, 1984, 190 et 1994 dont deux remportés aux dépens du CS Sfaxien (1977: 3-0, 1984: aux tirs au but).

L’entraineur Sofiène Hidoussi comptera sur l’efficacité offensive qui a caractérisé le jeu de son équipe dans les derniers matches de la saison écoulée lui permettant de retrouver la Ligue 2 et d’atteindre la finale de la coupe de Tunisie tout en profitant des prouesses de ses joueurs Maher Nouioui, Amine Ben Massaoud et Oussama Amdouni.

Dans son parcours en coupe cette saison, la formation banlieusarde a du batailler dur pour atteindre la finale en éliminant respectivement l’ES Radès (4-3 tab), l’US Carthage (4-0), l’ES Krib (2-1), le CS Msaken (2-0) et l’US Ben Guerdane (1-0).

Le match qui sera suivi par 30.000 spectateurs attendus, sera dirigé par l’arbitre Yousri Bouali, assisté par Wael Hannachi et Houda Afine tandis que Haythem Guirat sera arbitre de la VAR en compagnie de Yousri Jemi.

